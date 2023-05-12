Премьер-министр Испании расскажет Байдену о мнениях Китая и Бразилии о войне в Украине 12 мая, 23:29 Педро Санчез находится в Вашингтоне (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом будет просить его выслушать мнения Бразилии и Китая по поводу войны в Украине.



Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что власти Испании имеют общую позицию с США по поводу войны, но хотят позиционировать себя как посредника из-за связей в Китае и Латинской Америке.

Видео дня

В марте глава правительства Педро Санчес посетил Пекин, а в прошлом месяце принял президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву в Мадриде.

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. После нее Пекин объявил, что отправит в Киев и еще несколько стран специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

В конце апреля президент Бразилии Лула да Силва заявлял о «ненадобности поиска виновных» в войне России против Украины. и необходимости переговоров Он также говорил, что вопрос о принадлежности Крыма нужно решать только Украине и РФ.

