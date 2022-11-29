Испания пообещала передать Украине больше систем ПВО и генераторы — Кулеба 29 ноября, 19:50 Альбарес подтвердил Кулебе, что будет предоставленная дополнительная помощь (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес подтвердил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что его страна передаст больше систем ПВО и генераторов Украине.

«Я встретился со своим испанским коллегой, настоящим другом Украины Хосе Мануэлем Альбаресом», — пишет Кулеба в Twitter.

Украинский министр поблагодарил главу МИД Испании за предоставление систем ПВО и генераторов. Альбарес подтвердил, что будет предоставленная дополнительная помощь.

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«Он подтвердил, что будет доставлено большее количество грузов. Мы также обсудили имплементацию украинской формулы мира, озвученной Зеленским на саммите G20», — отметил Кулеба.

29−30 ноября в румынском Бухаресте состоялся знаковый саммит НАТО на уровне министров.

По итогам встречи министры сделали совместное заявление. Они подтвердили, что страны НАТО продолжат укреплять партнерство с Украиной по мере продвижения ее евроатлантических устремлений. Также Альянс обещает усилить поддержку Киева.