Испания планирует на следующей неделе отправить танки Украине 23 марта, 18:52 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Fabian Bimme)

Испания отправит в Украину танки немецкого производства Leopard в конце следующей неделе. После того как они пройдут последние испытания на полигоне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании.

По информации ведомства, министр обороны Маргарита Роблес посетила 23 марта оружейный завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas в городе Алькала-де-Гуадайра, где проверила ввод в эксплуатацию шести танков Leopard 2A4.

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Ожидается, что танки будут отправлены в Украину в конце следующей недели после окончательных испытаний на полигоне, заявили в министерстве обороны.

23 марта Роблес подписала проектное соглашение о совместном приобретении боеприпасов странами-членами ЕС для пополнения своих запасов и продолжения поддержки Украины. На данный момент соглашение подписали 18 стран.