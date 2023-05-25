Испания передаст Украине еще четыре танка Leopard 2

25 мая, 23:06
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Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что ее страна передаст Украине еще четырех танка Leopard 2 и партию машин пехоты.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Испании.

Во время выступлений на встрече в формате Рамштайн Роблес сообщил о предстоящих поставках военной помощи Украины. Он отдельно выделил предстоящую передачу еще четырех боевых танков Leopard 2A4 и новой партии машин пехоты TOA M-113.

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Он также подчеркнул хороший прогресс в обучении украинского персонала на территории Испании, где на данный момент прошли обучение около 1500 военнослужащих.

Ранее Испания обещала передать Украине 10 танков Leopard 2.

13 марта в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4.

В общей сложности 40 членов экипажей и 15 специалистов-механиков прошли курсы, организованные на военной базе в Сарагосе.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Испания Leopard 2

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