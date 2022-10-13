Для защиты неба. Испания передаст Украине четыре пусковых установки Hawk — Столтенберг 13 октября, 19:13 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Испания передаст Украине четыре пусковых установки Hawk для защиты воздушного пространства.

Во время брифинга после встречи министров обороны стран НАТО в четверг, 13 октября, Столтенберг сказал, что приветствует объявление Испании о передаче четырех Hawk для укрепления ПВО Украины.

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«Это дополняет [силы и средства], поставленные другими союзниками за последние несколько дней», — отметил он.

По словам генсекретаря НАТО, помощь союзников по Альянсу также включает современную артиллерию, ПВО и бронетехнику, зимнюю одежду для защитников Украины, топливо и медпрепараты, сотни единиц оборудования для борьбы с дронами, в том числе иранского производства, и так далее. Он добавил, что в долгосрочной перспективе НАТО поможет Украине перейти на оборудование стандартов Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня стал вопрос усиления ПВО.

После заседания глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, в частности, говорил, что Украина запросила у партнеров Hawk или усовершенствованные Hawkeye. По его словам, это система средней дальности и средней высоты, она «старше, но довольно эффективна».

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

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