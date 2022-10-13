Для защиты неба. Испания передаст Украине четыре пусковых установки Hawk — Столтенберг

13 октября, 19:13
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Испания передаст Украине четыре пусковых установки Hawk для защиты воздушного пространства.

Во время брифинга после встречи министров обороны стран НАТО в четверг, 13 октября, Столтенберг сказал, что приветствует объявление Испании о передаче четырех Hawk для укрепления ПВО Украины.

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«Это дополняет [силы и средства], поставленные другими союзниками за последние несколько дней», — отметил он.

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По словам генсекретаря НАТО, помощь союзников по Альянсу также включает современную артиллерию, ПВО и бронетехнику, зимнюю одежду для защитников Украины, топливо и медпрепараты, сотни единиц оборудования для борьбы с дронами, в том числе иранского производства, и так далее. Он добавил, что в долгосрочной перспективе НАТО поможет Украине перейти на оборудование стандартов Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

https://twitter.com/NATOpress/status/1580567026581528576

12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня стал вопрос усиления ПВО.

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После заседания глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, в частности, говорил, что Украина запросила у партнеров Hawk или усовершенствованные Hawkeye. По его словам, это система средней дальности и средней высоты, она «старше, но довольно эффективна».

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

Чем обстреливают Украину. Чем мы защищаемся – Юрий Игнат

https://www.youtube.com/embed/XtUGbuGVuMs
Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Испания Военная помощь Поставки оружия ПВО Йенс Столтенберг Украина НАТО Украина-НАТО Поддержка Украины Война России против Украины ПВО Украины

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