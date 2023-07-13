Испания передаст пограничникам мобильный госпиталь и бронированные автомобили
Флаг Испании (Фото:M W / Pixabay)
Испания передаст Украине новую партию помощи, в нее войдет мобильный госпиталь и бронированные медицинские автомобили.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
«Украинско-испанская встреча состоялась в смешанном формате — в Украину прибыли благотворители Фонда „Монастыря Санта Клары“, а представители оборонного ведомства Испании подключились в режиме видеоконференции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что министр обороны Испании Маргарита Роблес и директор Фонда «Монастыря Санта Клары» сестра Люсия Карам Падилья на днях посещали базу Воздушно-космических сил в Сарагосе, где медперсонал Госпогранслужбы учится разворачивать и эксплуатировать мобильный госпиталь.
Этот госпиталь от оборонного ведомства Испании в ближайшее время прибудет в Украину и будет помогать спасать жизнь и здоровье бойцов, которые на передовой отстаивают независимость Украины.
1 июля премьер-министр Испании Педро Санчес во время официального визита в Киев анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 55 млн евро,