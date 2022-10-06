Испания передала ВСУ внедорожники и машины скорой помощи 6 октября, 18:38 Кроме техники Испания передает украинской армии пять тонн разных медицинских товаров (Фото:Efraimstochter / pixabay)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила об отправке в Украину восьми внедорожников и двух машин скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Испании.

Кроме техники Испания передает украинской армии пять тонн разных медицинских товаров. Груз направится в Украину через Польшу.

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«Это — те приоритеты, которые есть у Украины сейчас и то, что ей от нас нужно. Война очень жестокая, ранения получают много людей, и они немедленно нуждаются в медикаментах», — сказал министр.

Роблес также отметила, что уже с 1 ноября в Саргосу прибудет новая группа военных ВСУ на учения.

Ранее сообщалось, что Испания отправила пять транспортных самолетов Воздушных сил с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем ВСУ.