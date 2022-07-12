Испания может передать Украине боевые танки Leopard и M113 — СМИ

12 июля, 17:47
Танк Leopard (Фото:Broń Pancerna/www.flickr.com)

Танк Leopard (Фото:Broń Pancerna/www.flickr.com)

Минобороны Испании открыты к переговорам о передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2A4 и 20 боевых танков M113, сообщает Infodefenca.

Издание пишет, что ведомство под руководством Маргариты Роблс дало разрешение на возможную передачу Украине техники.

Источники журналистов заявили, что ответственные за оборону изучают возможность передачи этих систем.

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Решение может стать поворотным моментом по типу помощи, которую правительство Педро Санчеса готово предоставить Украине, поскольку до сих пор она в основном ограничивалась оборонными средствами.

https://www.youtube.com/watch?v=i2TxEvpURFk&t=130s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Испания Военная помощь Война России против Украины

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