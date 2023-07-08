Великобритания и Испания озвучили свои позиции по поводу поставок Украине кассетных боеприпасов 8 июля, 18:13 Кассетный боеприпас (Фото:Alfred Hackensberger/Twitter)

На фоне сообщения о том, что США передадут Украине в рамках военной помощи кассетные боеприпасы, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и министр обороны Испании Маргарита Роблес заявили, что «не поощряют» их использование.

Об этом сообщает Sky News.

По словам британского премьера, Соединенное Королевство входит в число 123-х стран, подписавших Конвенцию, которая запрещает использование снарядов такого типа.

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«Великобритания подписала Конвенцию, которая запрещает производство или использование кассетных боеприпасов и не поощряет их использование», — сказал Сунак.

В то же время он подчеркнул, что страна будет продолжать поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ.

«Мы будем продолжать делать свой вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и совсем недавно оружие большой дальности», — сказал он.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что кассетные боеприпасы нельзя отправлять для помощи Украине «ни в коем случае».

«Нет» кассетным боеприпасам и «да» законной обороне Украины, которая, как мы понимаем, не должна осуществляться кассетными снарядами", — заявила руководительница испанского оборонного ведомства.

Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20.

В Конгрессе такую просьбу Киева поддерживали, однако Белый дом выступал против из-за международного договора 2008 года, который запрещает производство, использование и накопление кассетных боеприпасов. Его приняли 123 страны, в том числе 28 членов НАТО. США, Украина и Россия к пакту не присоединялись.

Позже советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США передадут Украине кассетные боеприпасы.

Впоследствии Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 миллионов, который будет включать кассетные боеприпасы.