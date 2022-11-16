Испания предлагает каждый год обучать 2400 украинских военных — министр обороны 16 ноября, 12:23 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания имеет возможность обучать 2400 украинских военных в год в рамках недавно утвержденной миссии ЕС.

Об этом сообщает Euractiv.

«Мы делаем предложение о подготовке в общей сложности 400 солдат каждые два месяца. Я хотела бы сказать, что потенциал, который мы имеем, составляет около 2400 солдат в год. Это предложение, общий потенциал, который мы имеем», — сказала она.

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С этой целью испанская военная академия в Толедо была «адаптирована», чтобы украинские военные «могли иметь подходящие условия проживания» для выполнения своих учебных задач.

По словам министра, сейчас Испания обучает 112 украинских военных.

Общий бюджет миссии ЕС составляет 106,7 млн евро. С ее помощью страны ЕС стремятся укрепить и дополнить обучение, которое уже проводят такие страны, как Испания, Германия и Нидерланды, а также другие международные партнеры.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что ее страна отправит Украине еще две системы ПВО HAWK.