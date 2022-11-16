Испания предлагает каждый год обучать 2400 украинских военных — министр обороны

16 ноября, 12:23
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания имеет возможность обучать 2400 украинских военных в год в рамках недавно утвержденной миссии ЕС.

Об этом сообщает Euractiv.

«Мы делаем предложение о подготовке в общей сложности 400 солдат каждые два месяца. Я хотела бы сказать, что потенциал, который мы имеем, составляет около 2400 солдат в год. Это предложение, общий потенциал, который мы имеем», — сказала она.

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С этой целью испанская военная академия в Толедо была «адаптирована», чтобы украинские военные «могли иметь подходящие условия проживания» для выполнения своих учебных задач.

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По словам министра, сейчас Испания обучает 112 украинских военных.

Общий бюджет миссии ЕС составляет 106,7 млн евро. С ее помощью страны ЕС стремятся укрепить и дополнить обучение, которое уже проводят такие страны, как Испания, Германия и Нидерланды, а также другие международные партнеры.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что ее страна отправит Украине еще две системы ПВО HAWK.

https://www.youtube.com/watch?v=Jo2D9C5ZDs8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Испания Украинские военные Война России против Украины

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