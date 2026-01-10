Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа должна объединить свою оборонную промышленность и двигаться к созданию собственной армии «без зависимости от третьих сторон»

Об этом сообщило EFE в субботу, 10 января.

В интервью изданию Альбарес выразил мнение, что сейчас происходит «изменение правил международного порядка». В качестве примеров он привел операцию США в Венесуэле и посягательство президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Гренландию.

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По словам главы испанского МИД, Европа должна осознать «собственную силу», но «никогда не использовать принуждение как инструмент внешней политики».

Также Хосе Мануэль Альбарес подтвердил поддержку Испанией Украины. «Единственной угрозой для Украины и безопасности Европы являются именно российские войска в Украине. Ни Украина, ни ЕС, ни НАТО никогда не представляли угрозы для России», — подчеркнул он.

В то же время испанский министр считает, что, несмотря на долгое сотрудничество между Вашингтоном и Брюсселем, Европа не должна терпеть методы, которыми пользуются действующий президент США Дональд Трамп и его администрация.

На вопрос, рассматривает ли он возможность распада НАТО из-за изменения позиции Соединенных Штатов, Альбарес ответил, что даже не рассматривает такой вариант.

В феврале 2025 года Альбарес высказался относительно отправки испанских войск в Украину. Тогда министр считал, что об этом «говорить слишком рано», так как сначала надо достичь мира, и уже тогда рассматривать возможность развертывания европейского контингента.