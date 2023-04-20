Испания завтра анонсирует новый пакет военной помощи Украине 20 апреля, 19:30 Флаг Испании (Фото:Efraimstochter / pixabay)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявит о новой военной помощи Украине в пятницу, 21 апреля. Среди прочего, ожидается поставка средств воздушной и военно-морской обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании.

Сообщается, что во время заседания в формате Рамштайн Роблес подтвердит непрерывность испанской поддержки, подтвердит меры гуманитарной и медицинской помощи, которые продолжает оказывать Минобороны.

Видео дня

«(Министр обороны, — ред.) объявит о том, что в ближайшее время будут отправлены новые партии материальных средств для удовлетворения первоочередных потребностей, озвученных министром Алексеем Резниковым во время его визита в Мадрид 12 апреля», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что новые поставки направлены на усиление Вооруженных сил Украины в таких областях, как мобильность, бронирование и защита сухопутных войск, противовоздушная оборона, защита и проецирование морских и амфибийных сил.

«Последнее считается ключевым для обеспечения безопасности „зеленого“ морского маршрута, который позволяет вывозить украинское зерно через Черное море, что необходимо для поддержки Всемирной продовольственной программы ООН и оказания помощи африканским и азиатским странам, наиболее пострадавшим от голода», — говорится в сообщении.

17 апреля в Испании в порт города Сантандер прибыли шесть танков Leopard 2A4, которые передадут Украине.