Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

Премьер-министр Испании Педро Санчес допустил отказ Мадрида поддержать соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС из-за нерешенного вопроса Гибралтара.

Об этом Санчес заявил во вторник, 20 ноября.

"Если не будет никаких изменений в вопросе Гибралтара, Испания не будет голосовать за соглашение по Brexit", - цитирует Санчеса Reuters.

19 ноября глава МИД Испании Хосеп Борель заявил, что Мадрид поддержит соглашение о Brexit только при условии отдельных переговоров по Гибралтару.

"Мы хотим дать четкие объяснения по интерпретации текста соглашения, что переговоры между Соединенным Королевством и Европейским союзом не касаются Гибралтара" - сказал он.

Глава ведомства отметил, что предстоящие переговоры по Гибралтару - это отдельные переговоры. Борель отдельно подчеркнул, что пока этот вопрос не прояснят, дальнейший прогресс в вопросе Brexit будет невозможен.

В 2016 году около 96% жителей Гибралтара проголосовали на референдуме за сохранение членства Британии в ЕС.

В 1830 году Гибралтар был официально объявлен колонией Великобритании (де-факто контроль установлен в 1713 году), после открытия в 1869 году Суэцкого канала его значение возросло, так как отныне Лондон полностью контролировал судоходство в Средиземном море.

Принадлежность территории оспаривается Испанией.

В ноябре 2018 года Великобритания и Европейский Союз согласовали план премьера Терезы Мэй по Brexit. Лондон заплатит за выход из ЕС около 39 млрд фунтов стерлингов. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".