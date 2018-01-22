Испания намерена арестовать Пучдемона в случае его поездки в Данию

Испания будет требовать ареста отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, если он выедет из Бельгии в Данию для участия в дебатах в Копенгагенском университете, передает Reuters.

Испанская прокуратура сообщила, что немедленно попросит судью, который ведет дело Пучдемона, восстановить ордер на арест, а также направит запрос на его задержание в Данию, если тот подтвердит свой приезд.

Адвокат Пучдемона считает вероятность ареста его клиента в Дании "достаточно высокой", но добавил, что верит - датские власти откажутся выполнять требование Испании.

Как сообщил представитель госпрокурора Дании, они будут следить за ситуацией, отказавшись раскрыть больше подробностей.

Напомним, Пучдемон планирует принять участие в дебатах посвященных ситуации в Каталонии на факультете политологии в Копенгагенском университете 22 января.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

В ответ на это Верхняя палата парламента Испании поддержала отмену полномочий автономного правительства, а Кабинет министров Испании принял решение распустить парламент и правительство Каталонии.

После этого экс-глава региона Карлес Пучдемон и еще некоторые каталонские политики выехали в Брюссель.