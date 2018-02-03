Испания экстрадировала в США обвиняемого в хакерстве российского программиста

Подозреваемый в совершении киберпреступлений программист из России Петр Левашов был экстрадирован в США из Испании, где он находился под арестом с апреля 2017 года, передает Reuters.

Как сообщается, Левашов обвиняется в управлении сетью ботнет под названием Kelihos, использовавшейся для рассылки спама. Ботнет - это сеть зараженных вирусом компьютеров, которая чаще всего используется для рассылки спама. По даннім Минюста США, Левашов управлял ботнетом примерно с 2010 года.

Как передает DW, в пятницу, 2 февраля, Левашов предстал перед судом в штате Коннектикут. Программисту предъявлены обвинения в проведении компьютерных атак, электронном мошенничестве и краже личных данных.

Как заявили адвокаты Левашова из Испании, программист служил в российской армии и работал на партию Единая Россия. По мнению защиты, Левашов опасался, что его принудят передать американским властям конфиденциальную информацию, однако суд отверг этот аргумент.

И. о. главы криминального подразделения Министерства юстиции США Джон Кронин подчеркнул, что экстрадиция доказала способность Соединенных Штатов выслеживать международных кибермошенников и привлекать их к ответственности.

Петр Левашов был задержан 8 апреля в Барселоне на основании международного ордера, выданного Интерполом в соответствии с запросом США.

Ранее сообщалось, что суд Испании принял решение выдать США российского хакера Левашова.

Напомним, администрация Барака Обамы официально обвинила Россию в масштабной кампании по вмешательству в выборы президента США.

В частности, РФ считают причастной к взлому серверов Демократической партии США.

Кроме того, в конце октября глава Национальной разведки США Джеймс Клаппер заявил, что спецслужбы США получили убедительную доказательную базу того, что за атаками на серверы американских партий стоит Россия.