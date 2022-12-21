«Небольшая страна с большим сердцем». Исландия отправила в Украину 12 тысяч единиц зимней одежды для ВСУ — видео

21 декабря, 16:57
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Исландия отправила в Украину 12 тысяч единиц зимней одежды для ВСУ (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Исландия отправила в Украину 12 тысяч единиц зимней одежды для ВСУ (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

В среду, 21 декабря, Генштаб ВСУ сообщил, что из Исландии в Украину поступила помощь — около 12 тысяч единиц разнообразной зимней одежды для военнослужащих ВСУ.

«Это носки, подштанники и свитера из шерсти мериноса, головные уборы, зимние рукавицы обуви и верхняя одежда», — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

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В сообщении сказано, что в «стране гейзеров» был организован общенациональный марафон по вязанию населением, в частности, носков и свитеров из шерсти для ВСУ. К этому процессу непосредственно присоединилось и руководство Исландии.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=1098224134198730

Сейчас груз учитывают, распределяют и выдают представителями Сил логистики ВСУ.

«Львиная часть одежды уйдет в две боевые бригады. Часть же будет передана в военные госпитали, пожарным и ремонтникам.

"Вооруженные Силы Украины благодарят за поддержку и теплоту небольшой страны с большим сердцем", — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=rv8F3xb-gUk&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Исландия Война России против Украины

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