«Небольшая страна с большим сердцем». Исландия отправила в Украину 12 тысяч единиц зимней одежды для ВСУ — видео 21 декабря, 16:57 Исландия отправила в Украину 12 тысяч единиц зимней одежды для ВСУ (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

В среду, 21 декабря, Генштаб ВСУ сообщил, что из Исландии в Украину поступила помощь — около 12 тысяч единиц разнообразной зимней одежды для военнослужащих ВСУ.

«Это носки, подштанники и свитера из шерсти мериноса, головные уборы, зимние рукавицы обуви и верхняя одежда», — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

В сообщении сказано, что в «стране гейзеров» был организован общенациональный марафон по вязанию населением, в частности, носков и свитеров из шерсти для ВСУ. К этому процессу непосредственно присоединилось и руководство Исландии.

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Сейчас груз учитывают, распределяют и выдают представителями Сил логистики ВСУ.

«Львиная часть одежды уйдет в две боевые бригады. Часть же будет передана в военные госпитали, пожарным и ремонтникам.

"Вооруженные Силы Украины благодарят за поддержку и теплоту небольшой страны с большим сердцем", — говорится в сообщении.