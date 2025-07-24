В Исландии выразили обеспокоенность законом об ограничении независимости НАБУ и САП

Закон вызвал резкую критику со стороны ЕС, международных партнеров и гражданского общества (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Об этом она написала на платформе Х.



Гуннарсдоттир подчеркнула, что незыблемость работы органов, которые борются с коррупцией, является критически важной для дальнейшего реформирования Украины.

«Верховенство права и доверие общественности — ключевые предпосылки для европейского пути Украины. Новый закон вызывает беспокойство относительно сохранения независимости антикоррупционных институтов», — заявила глава МИД Исландии.

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада приняла, а Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. Документ предусматривает передачу подчинения НАБУ и САП Генеральному прокурору. Это решение вызвало резкую критику со стороны ЕС, международных партнеров и гражданского общества.

С целью урегулирования ситуации глава государства пообещал подать в парламент отдельный законопроект, который должен обеспечить реальную независимость антикоррупционных структур.