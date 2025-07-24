В Исландии выразили обеспокоенность законом об ограничении независимости НАБУ и САП

24 июля, 02:16
Поделиться:
Закон вызвал резкую критику со стороны ЕС, международных партнеров и гражданского общества (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Закон вызвал резкую критику со стороны ЕС, международных партнеров и гражданского общества (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Министр иностранных дел Исландии Торгедюр Катрин Гуннарсдоттир выразила обеспокоенность из-за принятия украинскими властями законодательства, которое ограничивает независимость антикоррупционных институтов.

Об этом она написала на платформе Х.

Гуннарсдоттир подчеркнула, что незыблемость работы органов, которые борются с коррупцией, является критически важной для дальнейшего реформирования Украины.

Реклама

«Верховенство права и доверие общественности — ключевые предпосылки для европейского пути Украины. Новый закон вызывает беспокойство относительно сохранения независимости антикоррупционных институтов», — заявила глава МИД Исландии.

Читайте также:
Акции по меньшей мере в 17 городах. Украинцы второй день подряд протестуют против закона о НАБУ и САП — фоторепортаж

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада приняла, а Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. Документ предусматривает передачу подчинения НАБУ и САП Генеральному прокурору. Это решение вызвало резкую критику со стороны ЕС, международных партнеров и гражданского общества.

Читайте также:
«Последствия почувствуем очень быстро». Теперь у Украины огромные проблемы с МВФ и Европейским Союзом — Железняк о законе 12414

С целью урегулирования ситуации глава государства пообещал подать в парламент отдельный законопроект, который должен обеспечить реальную независимость антикоррупционных структур.

Читайте также:
Более 30 нардепов фигурировали в делах НАБУ: большинство из них поддержало закон о ликвидации независимости органа
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Исландия Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Владимир Зеленский Антикоррупционные законы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies