Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России

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Исландия решила бойкотировать ЧМ-2018 в России

Исландия решила бойкотировать ЧМ-2018 в России

Правительство Исландии приняло решение бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за инцидента в Солсбери.

В частности, официальная делегация не будет присутствовать на Чемпионате мира по футболу этим летом. Кроме того,  временно откладываются контакты с российскими властями на высшем уровне.

"Правительство Исландии решило проявить солидарность с Соединенным Королевством и другими западными государствами и присоединиться к их скоординированной реакции на химическую атаку в Солсбери в начале этого месяца", - подчеркнули в МИД Исландии.

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Напомним, что 26 марта ряд стран Запада объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании. 20 стран высылают 134 работников российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

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Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию. 

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К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет "несколько месяцев".

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