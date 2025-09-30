Руководитель оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк в интервью Radio NV высказал мнение, что в будущем искусственный интеллект может сделать любые войны невозможными и что эта технология мощнее ядерного оружия.

«Мое личное мнение: искусственный интеллект гораздо мощнее, чем даже то же ядерное оружие. И еще очень много есть вещей, над которыми мы работаем или будем работать в будущем, для того, чтобы с помощью искусственного интеллекта… Вообще потенциал этой технологии таков, что он может сделать невозможным любые войны, для того, чтобы они не начинались в будущем. Если враг будет мгновенно уничтожен с помощью этих технологий, то тогда и начинать активные действия, начинать атаки станет невозможно», — заявил Гриценюк в эфире Radio NV.

В то же время, он добавил, что для того, чтобы эти технологии стали реальностью и массово использовались в бою, надо еще многое сделать.

В конце августа начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявлял, что не исключает, что через 10 лет может появиться боевой робот с использованием технологии ИИ.