Любой противник уязвим на 100%. Искусственный интеллект станет самой большой угрозой для мира уже в течение пяти лет — американский дипломат 20 мая, 14:30 Генри Киссинджер предостерегает супердержавы от того, чтобы полагаться на искусственный интеллект в силовом противостоянии (Фото:The American academy in Berlin)

Сверхбыстрое развитие искусственного интеллекта уже в перспективе ближайших лет может сделать его чрезвычайно разрушительной силой, считает Генри Киссинджер, бывший госсекретарь и советник президента США по вопросам национальной безопасности в 1960—1970-х годах.

Об этом американский дипломат, которому вскоре исполнится 100 лет, заявил в восьмичасовом интервью журналу The Economist. Искусственный интеллект — одна из текущих сфер его заинтересованности и исследований.

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«Мы находимся в самом начале возможностей, когда машины смогут вызвать глобальный мор или другие пандемии, — говорит он. — Не только ядерную [катастрофу], но и любую другую сферу уничтожения людей».



Киссинджер признает, что даже эксперты по развитию искусственного интеллекта не знают, какого предела будет достигать его могущество. Но дипломат убежден, что именно AI (artificial intelligence, искусственный интеллект) станет ключевым фактором в области безопасности уже в течение пяти лет. Он сравнивает его разрушительный потенциал с влиянием изобретения книгопечатания, которое стало толчком к более быстрому распространению идей — в том числе и тех, которые сыграли роль в развязании разрушительных войн 16-го и 17-го веков.

«[Мы живем] в мире беспрецедентной деструктивности», — предупреждает Киссинджер. Несмотря на доктрину, согласно которой человек должен быть осведомлен о том, что делает AI, может быть создано автоматизированное оружие, которое невозможно остановить, предполагает дипломат. «Если вы посмотрите на военную историю, то поймете, что уничтожить всех противников еще никогда не было возможным, в том числе из-за ограничений в точности и географии. [Теперь] ограничений нет. Любой противник уязвим на 100%», — отмечает Киссинджер.

AI будет невозможно «отменить». Поэтому Китаю и Америке придется в определенной степени обуздать свою военную мощь — как средство сдерживания. Но они также могут ограничить угрозу, которую представляет искусственный интеллект, подобно тому, как переговоры о контроле над вооружениями ограничили угрозу ядерного оружия.

«Я думаю, что мы должны начать обмениваться данными о влиянии технологий друг на друга, — считает Генри Киссинджер, — Мы должны сделать небольшие шаги к контролю над вооружениями, когда каждая сторона предоставит другой контролируемый материал о возможностях».

Дипломат считает, что даже сами переговоры помогли бы выстроить взаимное доверие, которое позволит супердержавам проявлять сдержанность. Лидерам необходимо достаточно силы и мудрости, чтобы понять, что искусственный интеллект нельзя «разгонять» до максимальных пределов. «Потому что если затем вы будете полностью полагаться на то, чего можете достичь с помощью силы, вы, скорее всего, уничтожите мир», — предостерегает он.