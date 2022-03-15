ПАСЕ единогласно рекомендовала исключить Россию из Совета Европы 15 марта, 21:56 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Нью-Йорке, США, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

ПАСЕ рекомендовала исключить Россию из Совета Европы, решение принято единогласно, сообщила глава украинской делегации в Ассамблее Мария Мезенцева в Telegram.

«Россия, пытаясь сохранить лицо, сегодня подала письмо в Совет Европы о добровольном выходе из организации. В то же время мы добиваемся именно исключения России, и мы сделали все для этого. Такого единства в ПАСЕ еще не было — 216 за 219 голосов. ПАСЕ исправляет свои ошибки», — рассказала Мезенцева.

17 марта Комитет министров Совета Европы должен принять окончательное решение.

В пресс-службе ПАСЕ уточнили, что 216 членов Ассамблеи проголосовали за, три — воздержались, против не проголосовал никто.

В сообщении на сайте ПАСЕ сказано, что Россия грубо нарушила Устав Совета Европы и не выполняет взятые на себя обязательства. В документе, принятом по итогам пленарного заседания ПАСЕ, Ассамблея подтвердила «непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

Также в ПАСЕ выразили глубокую обеспокоенность свидетельствами серьезных нарушений Россией прав человека и международного гуманитарного права, в том числе обстрелами гражданских объектов и гуманитарных коридоров, захватом заложников и атаками на украинские ядерные объекты.

Ранее 15 марта глава делегации страны-агрессора Петр Толстой объявил, что Россия «по собственной воле» выходит из Совета Европы и не будет платить ежегодный взнос в организацию.

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