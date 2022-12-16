США не видят возможности изменить правила ООН для исключения России из Совбеза — Белый дом 16 декабря, 08:52 В Белом доме заявили, что Россию бы давно исключили из Совбеза ООН, если бы была такая возможность (Фото:Carlo Allegr/Reuters)

Если бы были пути приостановления членства России в Совбезе ООН, то США незамедлительно бы воспользовались такой возможностью, но пока правила невозможно изменить.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Если бы существовал путь к приостановлению членства России в Совете Безопасности ООН, мы бы незамедлительно занялись этим. К сожалению, мы не видим, чтобы правила ООН изменились», — отметила она.

Видео дня

Спикер Белого дома пояснила, что США сосредоточены на продолжении действий по изоляции России, в том числе в международных организациях. Также идет работа по привлечению России к ответственности, в том числе посредством санкций и принудительных мер.

Жан-Пьер подчеркнула, что поведение России в Украине является нарушением Устава ООН и является оскорблением основного мандата Совбеза ООН.

«И мы считаем возмутительным — возмутительным для постоянного члена Совбеза ООН нарушать Устав и вести такую жестокую войну против Украины, в том числе пытаясь причинить такие масштабные человеческие страдания и нацеливаясь на критическую инфраструктуру», — резюмировала она.

В конце сентября сообщалось, что Конгресс США будет добиваться исключения РФ из Совбеза ООН.

В июне постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица называл исключение страны-агрессора маловероятным, называя наличие в России ядерного оружия единственным отличием от ситуации с Лигой наций, исключившей из своих рядов СССР после его нападения на Финляндию.

Накануне стало известно, что Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН. Резолюцию подали два американских законодателя — демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон. Они возглавляют независимую правительственную комиссию по правам человека. В документе содержится призыв к президенту США Джо Байдена поддержать исключение России из Совбеза ООН.



