В Конгресс США внесли резолюцию об исключении России из Совбеза ООН — Foreign Policy 15 декабря, 10:55 Россия блокирует все решения Совбеза ООН касательно Украины, Запад ищет способ выгнать ее (Фото:David 'Dee' Delgado/Reuters)

Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН, пишет Foreign Policy со ссылкой на текст документа, который есть в распоряжении редакции.

Резолюцию подали два американских законодателя — демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон. Они возглавляют независимую правительственную комиссию по правам человека. В документе содержится призыв к президенту США Джо Байдена поддержать исключение России из Совбеза ООН.

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Авторы также просят опротестовать статус России как постоянного члена Совбеза и заявить, что полномасштабное вторжения России в Украину нарушило «цели и принципы ООН».

В резолюции конгрессмены также заявили, что Россия совершила «вопиющие нарушения» Устава ООН, которые ставят под сомнение ее право занимать место в институции. Речь идет об аннексии украинских территорий, совершении зверств российскими оккупантами в Буче, ядерный шантаж и создание рисков для мирового продовольствия.

Издание напоминает, что Украина также выступает за исключение РФ из состава Совбеза ООН, но эксперты скептичны в отношении того, даст ли это результат. Устав ООН не содержит положений об исключении постоянного члена Совбеза. И хотя страны могут быть полностью исключены из ООН, для этого необходимо большинство в две трети голосов в Генассамблее, включая единогласное согласие самого Совбеза ООН.

Отмечается также, что резолюции Палаты представителей не являются обязательными к исполнению, но укрепляет позиции администрации Байдена и Конгресса США.

Одна из идей, которую преследует документ, направлена на то, чтобы оспорить статус России как наследницы места Советского Союза в Совбезе ООН. Осуществимость такого плана остается предметом дискуссий.

В конце сентября сообщалось, что Конгресс США будет добиваться исключения РФ из Совбеза ООН.

В июне постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица называл исключение страны-агрессора маловероятным, называя наличие в России ядерного оружия единственным отличием от ситуации с Лигой наций, исключившей из своих рядов СССР после его нападения на Финляндию.