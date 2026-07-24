Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль напомнил об угрозе, которую представляет Россия для Европы (Фото: Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS)

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль напомнил, что российские баллистические ракеты Искандер могут достичь Берлина всего за несколько минут. Об этом он заявил во время выступления в Университете Витватерсранда в Йоханнесбурге (Южная Африка), сообщает Welt 23 июля.

Он отметил, что Россия «много лет нас обманывала» и продолжает представлять для Европы экзистенциальную угрозу безопасности.

«Ракетам Искандер, которые Россия разместила в Калининграде, потребовалось бы всего несколько минут, чтобы достичь Берлина. Это часть современной стратегической реальности в Европе», — говорит Вадефуль.

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Инфографика: NV

Во время визита в Южную Африку Вадефуль также раскритиковал страну за тесные контакты с Москвой и отказ осудить российское вторжение в Украину.

21 июля газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщила, что Великобритания и Германия договорились совместно работать над секретной программой создания дальнобойных ракет на случай войны с Россией.