В Воздушных силах Украины ответили, будут ли ВСУ атаковать западным оружием пункты дислокации Искандеров в РФ 1 июня, 13:55 Искандер-М (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина не может наносить удары по пунктам дислокации ОТРК Искандер, которые находятся на территории РФ.

По его словам, это бы нарушило взятые на себя Украиной обязательства перед международными партнерами.

«Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия — мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют», — сказал Игнат в комментарии Укринформу.

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Однако он добавил, что в случае пусков ракет с временно оккупированных территорий, Украина будет применять все имеющееся вооружение.

По его словам, Россия имеет дефицит ракет Искандер, в противном случае их количество во время обстрелов было бы значительно больше.

«Есть у них дефицит. Если бы они их не жалели, они бы их сотнями применяли», — сказал спикер.

В ночь на 1 июня Россия осуществила очередную массированную атаку Киева с использованием баллистических и крылатых ракет Искандер.

Обломки упали в трех районах столицы, погибли три человека, среди них ребенок. По словам очевидцев, люди не могли попасть в укрытие в поликлинике, потому что оно было закрыто.