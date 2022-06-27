Комплексы Искандер-М для Беларуси. В Пентагоне относятся серьезно к ядерному шантажу Путина — CNN 27 июня, 19:47 Чиновник Пентагона прокомментировал недавние заявление Путина о передаче Беларуси ОТРК Искандер-М (Фото:Sputnik/Maxim Blinov/Kremlin via REUTERS)

В Минобороны США относятся серьезно к ядерному шантажу российского диктатора Владимира Путина, сообщил неназванный чиновник Пентагона в комментарии CNN.

«Конечно, каждый раз, когда кто-то использует слово „ядерный“, у вас возникают опасения. Честно говоря, со стороны национального лидера кажется довольно безответственным говорить о применении ядерного оружия и делать это в общем бесцеремонной манере», — сказал он.

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Он прокомментировал заявление Путина о передаче Беларуси ОТРК Искандер-М, которые способны нести ядерный заряд.

«Мы, безусловно, относимся к этому серьезно и серьезно относимся к этой угрозе с самого начала. И, как вы знаете, наши стратегические силы всегда контролируют ситуацию в этом отношении», — подчеркнул он.

О передаче Искандер-М Беларуси Путин заявил 25 июня во время встречи с диктатором Александром Лукашенко. Страны Большой семерки уже выразили свою «обеспокоенность» по этому поводу.

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