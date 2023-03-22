ЕСПЧ назначил дату слушаний по делу о нарушениях прав человека в Крыму 22 марта, 14:41 ЕСПЧ проведет слушания по иску Украины против России касательно Крыма 8 ноября (Фото:European Court of Human Rights/Facebook)

Европейский суд по правам человека назначил дату слушаний по межгосударственному делу Украина против России по иску Киева относительно нарушений в оккупированном РФ Крыму.

Как сообщили в пресс-службе суда, слушания назначены на 8 ноября текущего года.

«После завершения письменной процедуры председатель Суда сообщил сторонам, что в интересах надлежащего осуществления правосудия Суд проведет слушания по приемлемости и по существу дела, предварительно назначив его на 8 ноября 2023 года», — отметили в ЕСПЧ.

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На этом заседании суд рассмотрит по существу жалобы, которые уже были признаны приемлемыми, а также рассмотрит вопрос приемлемости и существе дела политических заключенных и жалобы осужденных по статье 8 Конвенции.

Украина подала жалобу против России в Европейский суд по правам человека в марте 2014 года, вскоре после оккупации Крыма. В этой жалобе Украина просит рассмотреть многочисленные нарушения в оккупированном Крыму Европейской конвенции по правам человека.

Позиция Украины заключается в том, что Россия отвечает за соблюдение прав человека в оккупированном Крыму, так как с 27 февраля 2014 года контролирует его территорию

В поддержку обвинения против РФ по этому делу были собраны данные о развертывании армии РФ в Крыму и доказательства нарушений в сфере прав человека. Среди этих доказательств — показания десятков свидетелей.

В августе 2015 года был подан второй иск Украины против РФ по Крыму. В 2018 году ЕСПЧ объединил оба иска в один и передал разбирательство в Большую палату ЕСПЧ. В этой палате рассматриваются значимые международные иски и особо важные дела.

Россия отрицает юрисдикцию ЕСПЧ в рассмотрении иска Украины. РФ утверждает, что иск Украины якобы носит не правовой, а политический характер, поэтому анализировать представленные доказательства нарушения прав человека нет смысла.

В начале 2021 года ЕСПЧ большинством голосов признал жалобу Украины «частично приемлемой», приняв таким образом иск Украины к рассмотрению.

