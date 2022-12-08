Канада и Нидерланды присоединились к иску Украины против РФ о геноциде в суде ООН 8 декабря, 10:53 Войска РФ бьют по жилой инфраструктуре украинских городов, убивая гражданских (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Нидерланды и Канада присоединились к иску Украины против России о геноциде, который рассматривает Международный суд ООН.

Как сообщили в пресс-службе судебной инстанции, две страны подали совместное заявление.

«В соответствии со статьей 63 Статута, в тех случаях, когда возникает вопрос о толковании конвенции, участниками которой являются другие государства, кроме тех, которых касается дело, каждое из этих государств имеет право вступить в разбирательство. В этом случае толкование, данное решением суда, будет одинаково обязательным для них», — отметили там.

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В заявлении говорится, что Канада и Нидерланды, принимая во внимание характер геноцида и характер обязательств по Конвенции о геноциде, «все договаривающиеся стороны имеют общий интерес в достижении высоких целей Конвенции о геноциде».

Отмечается также, что страны решили вмешаться в это дело, чтобы изложить свое толкование соответствующих положений Конвенции перед судом.

7 марта в Международном суде в Гааге началось слушание по иску Киева с целью прекращения неспровоцированного вторжения российских войск в Украину. Представители Москвы на заседание не явились.

Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвали мировое сообщество сделать то же самое.

В частности, геноцидом российские преступления уже официально признали Сенат Чехии, Сенат Канады, парламент Эстонии, Сейм Латвии и другие страны.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

