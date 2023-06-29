ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили против Украины о лишении гражданства 29 июня, 13:03 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили (Фото:Михеил Саакашвили/Facebook)

В своем решении по делу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили против Украины относительно лишения гражданства Европейский суд по правам человека единогласно признал заявление неприемлемым, сообщает в пресс-служба суда.

По сообщению ЕСПЧ, Саакашвили, который в 2015 году получил украинское гражданство и принимал активное участие в украинской политике, заявил о нарушении своих прав в 2017 году, когда он был лишен украинского гражданства, и в 2018 году после возбуждения против него уголовного дела, ареста и выдворения из Украины.



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Заявление было подано в Европейский суд по правам человека 26 марта 2018 года.

По словам Саакашвили, решение о лишении его гражданства Украины было политически мотивированным. В Суде ответили, что после мая 2019 года, когда Саакашвили было восстановлено украинское гражданство, ничто не мешало ему рассматривать свои жалобы в Украине.

Однако Саакашвили не предоставил Суду никакой новой информации о своей ситуации с марта 2018 года. При отсутствии каких-либо объяснений с его стороны суд признал, что он не придерживался обязательства согласно Европейской конвенции относительно первого использования всех средств правовой защиты, доступных на национальном уровне, прежде чем подать свое дело в ЕСПЧ.

Поэтому все его жалобы, кроме одной, были отклонены из-за «неисчерпания национальных средств правовой защиты».

Суд также отклонил его жалобы по статье 13 (о праве на эффективное средство защиты), поскольку считал ее явно необоснованной.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в июле 2017 года лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. Официальная причина — сокрытие данных, что он находился в розыске в Грузии.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в ресторане в центре Киева, доставили в аэропорт Борисполь и отправили на самолете в Польшу. В МВД Украины объяснили, что Саакашвили находился на территории Украины незаконно.

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

28 мая 2019 года Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили гражданства Украины.

Однако в октябре 2021 года Саакашвили покинул Украину и тайно вернулся в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года, с тех пор экс-президент страны находится под стражей.

В Грузии открыто несколько дел против Саакашвили, его приговорили к шести годам заключения за «превышение служебных полномочий».

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим мотивам. По словам адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, вследствие голодовки и ненадлежащего отношения его состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за рубежом.

У Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез, ранее заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе. Сейчас его перевели из тюрьмы в клинику Vivamedi.

В феврале 2023 года Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. 2 марта Апелляционный суд принял аналогичное решение.

