Ишингер: Отравление Скрипаля еще сильнее ухудшит отношения Запада с Россией

Подозрения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля еще сильнее подрывают доверие к России, заявил Ишингер

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что история с отравлением российского разведчика Сергея Скрипаля еще больше снизила уровень доверия между Западом и Россией.

В интервью DW Ишингер сказал, что "все дальше отдаляется тот день", когда появится возможность "хотя бы попытаться" восстановить доверительные отношения с Москвой.

"Когда к уже имеющемуся дефициту доверия добавляется подозрение в том, что Россия дала указание о покушении (на Скрипаля. - Ред.), допустила его или же причиной покушения стала халатность, то доверию наносится еще больший ущерб", - отметил он.

По его словам, эта ситуация оставляет все меньше шансов "вести переговоры о контроле за вооружениями, построении доверия в военной сфере, разрешении конфликта на Донбассе и так далее".

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

14 марта британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

Россия расценила этот шаг как "беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между двумя странами, проведенную под фальшивым предлогом".