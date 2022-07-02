«Уже просит у Таджикистана». Где Путин ищет оружие для вторжения в Украину и как пытается вернуть авторитет в ОДКБ — Жданов 2 июля, 16:29 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Dmitry Azarov/REUTERS)

Для того чтобы продолжать вторжение в Украину российский диктатор Владимир Путин уже просит оружие у стран Центральной Азии, параллельно пытаясь вернуть там свое влияние, рассказал Радио НВ Олег Жданов, военный эксперт.

— Я слушал ваши сводки и вы считаете, что тот визит Путина в Таджикистан и Туркменистан, что это для того, чтобы среди прочего, понятно, что там разные повестки дня, и там есть разные проблемы, но там есть среди прочего, что он туда приехал для того чтобы собирать оружие. Какую логику вы в этом видите?

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— Думаю, что да. Смотрите, там же два мероприятия параллельно проходило. Во-первых, он собирал страны ОДКБ, расположенные в Азии. И вот здесь, скорее всего, решался вопрос снабжения оружием. Почему? Потому что Беларусь уже снабжает и боеприпасами, и оружием, которое она снимает с долгосрочного хранения. <...> А вот второе мероприятие — это была конференция стран Каспийского бассейна. Это попытка легитимизации самого Путина на международном уровне, показать, что Россия сегодня не на задворках международной политики, а имеет какое-то влияние и имеет какие-то рычаги на международной арене.

— А если вернуться к теме оружия, которое есть у Таджикистана и Туркменистана, а что у них за оружие вообще? Или у них какие-то большие запасы?

— Больших запасов там нет, оружие у них в основном советское, поэтому Путин его и просит. Чтобы они сняли с хранения или отдали имеющееся в наличии или отдали то, которое есть в воинских частях для того, чтобы Российская Федерация смогла быстро пополнить свои запасы технически исправным оружием. Главный вопрос — техническая исправность этого оружия. При этом, я так понимаю, он пытался гарантировать им безопасность и защиту со стороны Российской Федерации от любых внешних врагов.

— Ну да, у них там проблемы с Талибаном?

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