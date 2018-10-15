Исчезновение Джамаля Хашкаджи: Помпео встретится с королем Саудовской Аравии по делу журналиста

Государственный секретарь США Майк Помпео в ближайшее время встретится с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом по вопросу пропавшего без вести журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Я немедленно отправляю нашего госсекретаря на встречу с королем!" – заявил президент США в Twitter.

Трамп также сообщил, что в телефонном разговоре король Саудовской Аравии отрицал любую осведомленность о том, что могло произойти с журналистом.

По словам короля, страна тесно сотрудничает с Турцией по этому делу.

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Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия позволила Турции обыскать стамбульское консульство.

Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.