Президент Израиля помиловал заключенного украинца, который захотел вернуться домой, чтобы воевать против России 6 апреля, 11:27 Цей матеріал також доступний українською Исаак Херцог (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Израиля Исаак Херцог помиловал находящегося в тюрьме украинца, который хочет улететь домой, чтобы воевать против России.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщает Times of Israel.

Мужчина был арестован в 2017 году, когда прибыл в Израиль в качестве туриста — при обыске его чемодана было обнаружено несколько килограммов кокаина.

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Он был заключен в тюрьму почти на семь лет, но теперь будет освобожден за год до окончания срока.

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Херцог заявил, что он согласен помиловать украинца, но при условии, что мужчина немедленно вернется в Украину. В сообщении говорится, что он собирается вылететь домой в ближайшие дни.

Адвокат неназванного заключенного заявил, что они поблагодарили Херцога за то, что он откликнулся на «необычную просьбу».

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