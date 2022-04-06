Президент Израиля помиловал заключенного украинца, который захотел вернуться домой, чтобы воевать против России
Исаак Херцог (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)
Президент Израиля Исаак Херцог помиловал находящегося в тюрьме украинца, который хочет улететь домой, чтобы воевать против России.
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Об этом сообщает Times of Israel.
Мужчина был арестован в 2017 году, когда прибыл в Израиль в качестве туриста — при обыске его чемодана было обнаружено несколько килограммов кокаина.
Он был заключен в тюрьму почти на семь лет, но теперь будет освобожден за год до окончания срока.
Херцог заявил, что он согласен помиловать украинца, но при условии, что мужчина немедленно вернется в Украину. В сообщении говорится, что он собирается вылететь домой в ближайшие дни.
Адвокат неназванного заключенного заявил, что они поблагодарили Херцога за то, что он откликнулся на «необычную просьбу».
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