В Ирпене оккупанты обстреляли американских журналистов — Нацполиция 13 марта, 14:51 Цей матеріал також доступний українською В Ирпене убили американского журналиста Брента Рено (Фото:Андрей Небитов / Facebook)

В Ирпене российские оккупанты расстреляли журналиста из США Брента Рено, ранее работавшего в New York Times. Еще два американских корреспондента были ранены.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

В районе Романовского моста российские оккупанты открыли огонь по машине двух журналистов New York Times. 51-летний корреспондент убит, а его коллега ранен. В настоящее время правоохранители пытаются вывезти потерпевшего из зоны боевых действий.

«Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине. Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Рено поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора», — отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Фото: Полиция Киевской области / Facebook

«Бренд Рено погиб от попавшей в голову вражеской пули» — рассказал полицейский Александр Бугай с места расстрела международных журналистов в Ирпене.

Он сказал, что кроме погибшего 51-летнего Брента ранения получили еще два корреспондента. Сейчас раненых уже спасли с места происшествия и доставили в столичную больницу. Состояние здоровья журналистов пока остается неизвестным.

В The New York Times подтвердили гибель журналиста Брента Рено. В то же время сообщается, что у него не было аккредитации от NYT во время его работы в Украине.

«Мы глубоко расстроены известием о смерти Брента Рено. Брент был талантливым режиссером, на протяжении многих лет сотрудничавшим с The New York Times. Хотя он и сотрудничал с NYT в прошлом (в последний раз в 2015 году), он не выполнял ни одной задачи NYT в Украине. Сообщения о том, что он работал в NYT, были распространены, потому что он носил бейдж New York Times, выданный во время трудоустройства много лет назад», — сказано на сайте издания.



Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал убийство американского журналиста в Ирпене российскими войсками шокирующим и ужасающим. Об этом сообщает журналистка The New York Times Кэти Роджерс в Twitter.



Второй раненый американский журналист — это известный фотокорреспондент Хуан Арредондо.

В то же время в Охматдет привезли еще одного раненого американского журналиста, представившегося Уайном. Он рассказал, что вместе с коллегами они попали под вражеский обстрел. Они снимали беженцев у моста в Ирпене, а затем уехали на другой мост и прошли там КПП, после чего по ним начали стрелять. Уэйн добавил, что его коллеге попала пуля в шею, они с ним разделились, что с ним стало потом, он не знает.



Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в связи с обстрелом американских журналистов призвал США обеспечить защиту воздушного пространства Украины и закрыть небо.



Ирпень с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины стал одной из самых горячих точек. Российские оккупанты ведут огонь по гражданской инфраструктуре и автомобилям, препятствуя эвакуации мирного населения из города. Жертвами обстрелов сил РФ стали мирные жители Ирпеня.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.