Ирпень и Майами станут городами-побратимами — мэр
Майами (Фото:tammon/pixabay.com)
Ирпень Киевской области и американский Майами станут городами-побратимами.
Как сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, соответствующее решение о таких намерениях было принято во вторник, 2 августа, на сессии горсовета. В Майами такое же решение было принято в конце июля.
«Впереди у нас — подписание Соглашения о побратимстве и сотрудничестве с мэром Майами Фрэнсисом Суаресом», — написал Маркушин в Telegram.
В четверг, 9 июня Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима.
Виталий Кличко напомнил, что именно с территории Беларуси летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в Украину.
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