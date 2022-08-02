Ирпень и Майами станут городами-побратимами — мэр

2 августа, 11:49
Майами (Фото:tammon/pixabay.com)

Майами (Фото:tammon/pixabay.com)

Ирпень Киевской области и американский Майами станут городами-побратимами.

Как сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, соответствующее решение о таких намерениях было принято во вторник, 2 августа, на сессии горсовета. В Майами такое же решение было принято в конце июля.

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«Впереди у нас — подписание Соглашения о побратимстве и сотрудничестве с мэром Майами Фрэнсисом Суаресом», — написал Маркушин в Telegram.

В четверг, 9 июня Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима.

Виталий Кличко напомнил, что именно с территории Беларуси летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=z1QIlsf2ICs
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Ирпень Майами Война России против Украины

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