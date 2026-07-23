Ирландия предоставит Украине новый пакет помощи на €125 млн

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин и министр иностранных дел и торговли Хелен Макинти в четверг, 23 июля, объявили о новом пакете двусторонней поддержки Украины на сумму €125 млн на 2026 год.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Ирландии.

Как отмечается в пресс-релизе, эта поддержка включает выделение €100 млн на поставку Украине приоритетного нелетального военного оборудования.

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Кроме того, пакет помощи предусматривает выделение €25 млн на поддержку восстановления и защиты критически важной инфраструктуры, с акцентом на энергетику в преддверии зимы.

«Народ Ирландии солидарен с Украиной и ее народом перед лицом аморальной и ничем не спровоцированной российской агрессивной войны. Ужасно видеть своими глазами последствия кампании воздушных атак России на города и села Украины. Поддержка, о которой было объявлено сегодня, поможет Украине защититься от этих нападений и спасти жизни мирных жителей. Она также поможет Украине подготовиться к предстоящей зиме, обеспечив защиту и ремонт энергетической инфраструктуры», — заявил Мартин.

Он отметил, что поддержка Украины является главным приоритетом председательства Ирландии в Совете ЕС.

Премьер-министр добавил, что Дублин продолжит работать с партнерами над достижением справедливого и прочного мира и безопасности для Украины, основанных на принципах Устава ООН, в основе которых лежат справедливость и ответственность.

23 июля Михол Мартин прибыл с визитом в Киев. В частности, он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.