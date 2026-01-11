Ирландия еще в 2022 году утвердила программу укрепления вооруженных сил (Фото: Фото gdtography/pexels)

После начала полномасштабной войны России против Украины страны Европы пересматривают собственные подходы к безопасности, сосредотачиваясь на защите воздушного и морского пространства и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Infodefensa.

Ирландия еще в 2022 году утвердила программу укрепления вооруженных сил, в рамках которой значительные средства направили на обновление авиапарка. Страна закупила два патрульных и один транспортный самолет C-295 для замены устаревших Casa CN-235.

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Первый борт поступил летом 2023 года, сейчас Ирландии переданы все три машины.

На фоне роста угроз со стороны РФ Дублин рассматривает модернизацию двух C-295 в патрульной конфигурации. Причиной стали регулярные действия российских судов в пределах исключительной экономической зоны Ирландии.

Особое внимание привлекает судно Янтарь проекта 22010 «Крюйс», которое формально является океанографическим, но, по наблюдениям, может использоваться для разведки и картографирования подводных коммуникаций.

Отмечается, что Янтарь способен применять подводные аппараты, которые потенциально могут повредить кабели связи. Именно подводная активность вызывает наибольшее беспокойство у ирландских военных — на это ранее обращал внимание глава королевского флота страны Тони Радакин.

В ответ на эти риски Ирландия планирует оснастить патрульные самолеты C295W Persuader системами запуска гидроакустических буев, которые будут размещать в районах наибольшей активности российских судов. Подчеркивается, что такие возможности Ирландия будет применять впервые на практике.

Ранее Ирландия объявила о выделении €100 млн Украине на усиление противодействия российским комбинированным атакам и еще €25 млн — на поддержку энергоснабжения.

Кроме того, премьер-министр Михол Мартин подтвердил готовность страны участвовать в мониторинге прекращения огня и миротворческих инициатив в Украине и ЕС, подчеркнув готовность Дублина поддерживать Киев при достижении мирного соглашения и следить за выполнением договоренностей.