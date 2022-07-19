Ирландия приостановила безвиз для беженцев из большей части Европы, чтобы освободить место для украинцев — Politico

19 июля, 15:34
Аэропорт Дублина (Фото:Jimmy Pierce/www.flickr.com)

Аэропорт Дублина (Фото:Jimmy Pierce/www.flickr.com)

Ирландия приостановила безвизовый режим для беженцев из большей части Европы, чтобы освободить место для украинцев, сообщает Politico.

Решение приняли после того как в Ирландии закончились кровати, предназначенные для новоприбывших граждан Украины, потому что их заняли беженцы из других стран.

В результате сотни украинцев, в основном женщины и дети, которые приземлились в Ирландии с четверга, 14 июля вынуждены были ночевать на полу заброшенного здания аэропорта Дублина. Со вторника, 19 июля их планируют временно разместить в палаточном городке, построенном ирландской армией.

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Дублин обвинил в этих проблемах неожиданно сильный поток беженцев неукраинских беженцев, которые прибывают из остальной Европы.

25 февраля власти Ирландии сообщили о немедленной отмене визовых требований для всех украинцев.

https://www.youtube.com/watch?v=9vQNOkK5Ow4
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беженцы Безвизовый режим Ирландия

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