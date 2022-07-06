Ирландия поможет в восстановлении Украины: итоги переговоров Зеленского с премьером Мартином 6 июля, 19:47 Михол Мартин и Владимир Зеленский в Киеве 6 июля 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 6 июля, провел переговоры с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, это первый такой визит в истории украинско-ирландских отношений.



Зеленский поблагодарил Ирландию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, ее европейских стремлений, а также украинцев, которые вынуждены были спасаться от боевых действий. Он напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России Ирландия отменила визы для украинских граждан, и Украина всегда будет помнить этот жест солидарности.



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Зеленский и Мартин обсудили угрозы, созданные полномасштабной войной России против Украины, в частности, продовольственную безопасность, энергетику и подготовку седьмого пакета санкций против России, а также ситуацию на передовой, финансовые и гуманитарные нужды Украины.

«Российская жестокая война против этой замечательной демократической страны — большое нарушение международного права. Это нарушение всего того, за что стоит Ирландия, и мы с этим не будем мириться… Использование террора против гражданского населения — это военные преступления. И отвечающие за эти действия, те, кто давал эти указания, безусловно, будут привлечены к ответственности. Именно поэтому мы выделили дополнительное финансирование для международного суда, чтобы обеспечить дальнейшую работу по этим преступлениям», — подчеркнул ирландский премьер.

Мартин также сказал, что Ирландия будет помогать с восстановлением Украины и продолжит поддерживать украинцев, которые приезжают в страну. Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале сообщил, что Ирландия может стать одним из лидеров в будущем восстановлении Украины.

По словам премьера Ирландии, его страна готова помогать своим опытом на пути Украины к членству в ЕС.

«В нашей истории тоже был вызван голодомор. Мы вообще не воспринимаем ситуацию, когда еда может использоваться как инструмент войны. Мы будем делать все возможное для того, чтобы люди не пострадали от попытки превратить еду в оружие», — добавил Мартин.

Михол Мартин прибыл в Украину в среду, 6 июля. Он посетил Ирпень, Бучу и Бородянку, пострадавшие от зверств российских оккупантов.

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