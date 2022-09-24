Ирландия может принять сбегающих от мобилизации россиян 24 сентября, 04:28 Но прием украинских семей остается приоритетом для Ирландии (Фото:gdtography/pexels)

Ирландия рассмотрит возможность допуска на свою территорию убегающих от мобилизации граждан России.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, пишет The Journal.



Он отметил, что Ирландия «никогда не отказывала людям, которые бегут из-за вопроса совести или от преследования», приведя в пример принятие афганцев после установления власти талибана.

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«Нам нужно все это оценить. В первую очередь, мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Для нас это было приоритетом, как и те, кто подает заявление в убежище в нормальном порядке, чье количество в этом году возросло. Это оказывает большое давление на страну», — сказал ирландский премьер.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «долевую мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать 1 миллион россиян на войну против Украины.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что ВСУ за неделю уволили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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