Ирландия объявила о высылке российского дипломата

Ирландия приняла решение выдворить одного российского дипломата в знак солидарности с Великобританией из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Как сообщает The Irish Times, соответствующее решение было принято на заседании правительства страны.

Отмечается, что в настоящее время посол России находится в Министерстве иностранных дел в Дублине, где его проинформировали об этом.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.