Ирландия назвала задержанного в РФ американца своим гражданином
Ирландские дипломаты в России назвали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Вилан "ирландским гражданином.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что посольство Ирландии в России просит предоставить консулам доступ к задержанному.
"Посольство Ирландии в Москве попросило консульский доступ к ирландскому гражданину, пока задержанному в России", – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирландии.
В ведомстве отметили, что о помощи попросил сам Вилан.
Ранее Великобритания отреагировала на задержание в Москве по обвинению в шпионаже бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, который, кроме американского, имеет также британское гражданство.
Напомним, в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Ни русской, ни американской прессе пока не удалось узнать подробности инцидента, в ФСБ их также не сообщили.
Американские аналитики и пресса высказывают предположение о том, что шпионский скандал вокруг Уилана может быть реакцией Кремля в ответ на дело россиянки Марии Бутиной, задержанной в США.
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Посол США в России Джон Гантсман посетил Уилана. Дипломат выразил поддержку задержанному, а также предложил помощь посольства.
2 января госсекретарь США Майк Помпео призвал РФ немедленно освободить Уилана.