Ирландия назвала задержанного в РФ американца своим гражданином Сегодня, 18:11 191 Цей матеріал також доступний українською Пол Вилан

Ирландские дипломаты в России назвали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Вилан "ирландским гражданином.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что посольство Ирландии в России просит предоставить консулам доступ к задержанному.

"Посольство Ирландии в Москве попросило консульский доступ к ирландскому гражданину, пока задержанному в России", – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирландии.

В ведомстве отметили, что о помощи попросил сам Вилан.

Ранее Великобритания отреагировала на задержание в Москве по обвинению в шпионаже бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, который, кроме американского, имеет также британское гражданство.

Напомним, в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Ни русской, ни американской прессе пока не удалось узнать подробности инцидента, в ФСБ их также не сообщили.

Американские аналитики и пресса высказывают предположение о том, что шпионский скандал вокруг Уилана может быть реакцией Кремля в ответ на дело россиянки Марии Бутиной, задержанной в США.

Посол США в России Джон Гантсман посетил Уилана. Дипломат выразил поддержку задержанному, а также предложил помощь посольства.

2 января госсекретарь США Майк Помпео призвал РФ немедленно освободить Уилана.