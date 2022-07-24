Поставки Украине современных немецких ПВО могут задержаться до конца года. Процесс тормозит Совбез ФРГ — СМИ 24 июля, 11:47 Немецкие системы ПВО IRIS-T могут передать Украине к концу года, пишет Welt (Фото:Diehl BGT Defence)

Поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Iris-T SLM, которые обещала предоставить Германия, могут задержаться до конца года. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Как пишет издание, в начале июля украинское правительство подало заявку на покупку 11 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM у немецкой оружейной компании Diehl Defense.

Одна установка стоит 140 миллионов евро, все — 1,5 миллиарда евро. Учитывая количество систем, для их закупки Киев запросил финансовую поддержку. Соглашение одобрило немецкое Министерство экономики, однако окончательное разрешение должен выдать Федеральный совет безопасности. Уже три недели заявку не одобряют.

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«Здесь нельзя предоставить никакой информации. Мы принципиально не комментируем текущие соглашения с другими странами», — сказал представитель правительства, сообщив, что совет безопасности проводит тайные заседания.

Welt со ссылкой на правительственные круги Украины пишет, что поставки одной установки ожидаются до конца года.

В начале июня канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Украине предоставить IRIS-T «в ближайшие недели». 21 июля министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что немецкие системы ПВО IRIS-T, которые должны передать Киеву, находятся на стадии производства и должны быть готовы к концу лета.

Ракеты IRIS-T — инфракрасные самонаводящиеся ракеты изначально класса «воздух-воздух» и малой дальности. IRIS-T обладает уникальной способностью по сравнению с другими аналогичными ракетами, такими как AIM-9X, нацеливаться и сбивать другие ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», обеспечивая защиту на 360°.



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