Германия обсуждает с союзниками временную передачу систем IRIS-T Украине

15 сентября, 14:50
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IRIS-T (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

IRIS-T (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Германия обсуждает с партнерами временную передачу Украине зенитно-ракетных комплексов IRIS-T. Об этом сопредседатель Партии зеленых и член комитета Бундестага по обороне Омид Нурипур заявил в эфире ZDF.

По его словам, системы показали свою эффективность в защите украинских городов, а новые установки помогут и дальше прикрывать их от ударов России.

«Немецкое правительство также обсуждает это со странами партнерами, которые получили IRIS-T от Германии, могут ли они хотя бы временно передать их Украине», — сказал Нурипур.

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Он не назвал конкретных стран, но ранее Берлин продал эти противоракетные системы Египту и Швеции. В феврале Bloomberg писал, что Германия попросила Стокгольм предоставить Киеву пусковые установки для IRIS-T.

В конце апреля ФРГ подтвердила предоставление Украине второй системы ПВО IRIS-T и пообещали еще четыре. Украинские власти заявляли об ее эффективности — ЗРК сбивает «девять из десяти целей».

Инфографика: NV
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Германия Египет Швеция Война России против Украины IRIS-T SLM

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