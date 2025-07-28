Украина получила от Германии семь из 18 зенитно-ракетных систем IRIS-T SLM , еще 11 поступят позже. Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Европейской правде.

По его словам, сначала Киев заказал 12 таких систем, впоследствии заказ расширили еще на четыре, а позже — еще на две установки.

Он добавил, что каждая из этих систем состоит из трех пусковых установок средней дальности (SLM) и двух — короткой дальности (SLS), которые сейчас изготавливаются на предприятиях в Германии.

«Впрочем, баллистику эффективно сбивают только Patriot. Да, ребята говорили, будто были случаи, когда IRIS-T удавалось сбить баллистическую ракету, но все же у этих систем — другое назначение», — отметил посол.

Макеев заявил, что количество зенитно-ракетных систем Patriot, на которые рассчитывает Украина при поддержке Германии, сейчас является динамичным и может меняться.

По его словам, сначала Киев обратился к Берлину с просьбой приобрести у Соединенных Штатов две такие системы. Однако после заседания в формате «Рамштайн» партнеры публично сообщили о поиске пяти установок.

Макеев отметил, что потребность Украины значительно больше — речь идет о как минимум десяти Patriot, а упомянутое количество касается общего объема помощи, которую готовы предоставить европейские государства.

Инфографика: NV

Ранее Макеев заявил, что Германия поставила Украине уже более 60 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и готовит к отправке еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T.

21 июля глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что США и Германия договорились передать Украине пять систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что эти комплексы поступят «в ближайшее время».