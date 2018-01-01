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Ирина Луценко: Северный поток-2 даст возможность РФ превратить Украину во "второе Алеппо"

Сегодня, 14:07
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Ирина Луценко рассказала о рисках Северного потока-2

Фото: Ірина Луценко via Facebook

Строительство газопровода Северный поток-2, который пролегает в обход территории Украины, "развяжет руки" России, сделав возможным полномасштабную военную агрессию РФ против Украины, сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Они [Россия] хотят вывести транзит российского газа через Украину для того, чтобы развязать себе руки. Как только перестанет идти российские газовые деньги через украинскую территорию, Путина ничего не будет сдерживать бомбардировать и нападать на Украину. Это будет второе сирийское Алеппо", - сказала она в эфире Радио НВ.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сделал аналогичное заявление. По его словам, строительство газопровода Северный поток-2 может стать причиной новой агрессии России.

"Атака против украинских военных моряков указывает на еще одну важную опасность, которую некоторые предпочитают не замечать - строительство Россией объектов в международных водах. И это - еще один весомый аргумент для немедленной остановки строительства Северного потока-2", - сказал Порошенко.

Северный поток – российский газопровод, идущий по дну Балтийского моря из России в Германию. Проложен в обход Украины, чтобы минимизировать прокачку газа через украинскую территорию.

Теги:   Радио НВ Ирина Луценко Северный поток 2 Агрессия РФ

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