Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти и газа, сообщает Al Arabiya со ссылкой на иранский телекнаал Press TV.

Окончательное решение о закрытии Ормузского пролива должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана.

Также сообщается, что иранский депутат и командующий Корпуса стражей исламской революции Эсмаил Косари заявил 22 июня Клубу молодых журналистов, что вопрос стоит на повестке дня и это «будет сделано, когда будет необходимо».

Реклама

Bloomberg отмечает, что о возможности перекрытия Ираном Ормузского пролива в ответ на удары США по ядерным объектам завлял также министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что любые попытки Ирана прервать судоходство через Ормузский пролив окажут обратный эффект с экономической точки зрения. «Я думаю, что это было бы самоубийством для самих иранцев. Я имею в виду, что вся их экономика проходит через Ормузский пролив», — сказал Вэнс в эфире телеканала NBC.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.

