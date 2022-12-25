Свидетельствуют об «эффективности». Иранский генерал ответил Западу на обвинения о поставках беспилотников РФ

25 декабря, 20:32
Поделиться:
Иран: Заявления о применении иранских дронов в Украине «подтверждают их эффективность» (Фото:REUTERS/Roman Petushkov/File Photo)

Иран: Заявления о применении иранских дронов в Украине «подтверждают их эффективность» (Фото:REUTERS/Roman Petushkov/File Photo)

Начальник Генерального штаба Ирана генерал Мохаммад Багери заявил о «эффективности» иранских беспилотников в ответ на обвинение Запада в том, что его страна поставляет дроны России.

Об этом сообщает Radio Liberty, ссылаясь на иранские СМИ.

«Помимо того, что многие из этих утверждений могут быть ошибочными, это, по сути, свидетельствует об эффективности, важности и высоком уровне Исламской республики в том, что касается дронов», — сказал Мохаммад Багири.

Видео дня

Читайте также:
Павел Баев
Павел Баев
Украина наносит удары по военным объектам в России. Чем ответит Кремль?

Киев и его западные союзники неоднократно обвиняли Россию в использовании иранских дронов-камикадзе при ударах по энергетической инфраструктуре украинских городов.

9 декабря США ввели санкции против Воздушно-космических сил России за покупку иранских беспилотников. В Британии говорили, что Иран, вероятно, увеличит военную поддержку РФ в ближайшие месяцы. Москва может беспрецедентно ему «отблагодарить».

Читайте также:
Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Несколько залпов, чтобы уничтожить украинское ПВО? Что нужно знать о баллистических ракетах из Ирана

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам 250 дронов.

https://www.youtube.com/embed/4CUrlIkaG7s
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия Иран Обстрел Беспилотники Атака Эффективность работы Дроны Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X