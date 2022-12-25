Свидетельствуют об «эффективности». Иранский генерал ответил Западу на обвинения о поставках беспилотников РФ 25 декабря, 20:32 Иран: Заявления о применении иранских дронов в Украине «подтверждают их эффективность» (Фото:REUTERS/Roman Petushkov/File Photo)

Начальник Генерального штаба Ирана генерал Мохаммад Багери заявил о «эффективности» иранских беспилотников в ответ на обвинение Запада в том, что его страна поставляет дроны России.

Об этом сообщает Radio Liberty, ссылаясь на иранские СМИ.

«Помимо того, что многие из этих утверждений могут быть ошибочными, это, по сути, свидетельствует об эффективности, важности и высоком уровне Исламской республики в том, что касается дронов», — сказал Мохаммад Багири.

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Киев и его западные союзники неоднократно обвиняли Россию в использовании иранских дронов-камикадзе при ударах по энергетической инфраструктуре украинских городов.

9 декабря США ввели санкции против Воздушно-космических сил России за покупку иранских беспилотников. В Британии говорили, что Иран, вероятно, увеличит военную поддержку РФ в ближайшие месяцы. Москва может беспрецедентно ему «отблагодарить».

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам 250 дронов.