Иранским военным подмешали наркотики и похитили их в Пакистан

Генерал-майор Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что в пограничном районе военнослужащих из Ирана похитили на территорию Пакистана.

Об этом пишет Reuters.

Минимум десять военных с пограничного поста Мирджавех в Белуджистане, в том числе и гвардейцев, похитили на территорию Пакистана. Военные были в бессознательном состоянии, так как употребляли отравленную наркотическими веществами пищу.

В сепаратистско-суннитской группировке Джаиш аль-АДЛ заявили о своей ответственности за похищение иранских силовиков.

В свою очередь Тегеран заявил, что даст жесткий ответ в связи с происшествием.