Иранским военным подмешали наркотики и похитили их в Пакистан

Генерал-майор Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что в пограничном районе военнослужащих из Ирана похитили на территорию Пакистана.
Об этом пишет Reuters.
Минимум десять военных с пограничного поста Мирджавех в Белуджистане, в том числе и гвардейцев, похитили на территорию Пакистана. Военные были в бессознательном состоянии, так как употребляли отравленную наркотическими веществами пищу.
В сепаратистско-суннитской группировке Джаиш аль-АДЛ заявили о своей ответственности за похищение иранских силовиков.
В свою очередь Тегеран заявил, что даст жесткий ответ в связи с происшествием.
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