Иран заявил, что захватил два судна в Ормузском проливе

22 апреля, 23:39
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Корабли и танкеры в Ормузском проливе у побережья Мусандама, Оман, 18 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Корабли и танкеры в Ормузском проливе у побережья Мусандама, Оман, 18 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Иранские военные захватили суда MSC Francesca и Epaminondas и направили их к побережью Ирана, сообщил Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции.

Как заявили в ВМС КСИР, суда следовали «без необходимого разрешения и с манипуляциями навигационными системами». Они якобы «поставили под угрозу безопасность мореплавания».

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«Нарушение порядка и безопасности в Ормузском проливе — наша красная линия», — добавило ведомство, связав MSC Francesca с Израилем.

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По данным Reuters, 22 апреля как минимум три контейнеровоза подверглись атакам со стороны КСИР в Ормузском проливе.

Речь идет о захваченных, согласно сообщению Ирана, MSC Francesca, который следовал под флагом Панамы, и Epaminondas, принадлежащему греческой компании. Эти суда были повреждены.

Третий контейнеровоз Euphoria шел также под панамским флагом, но повреждений в результате атаки не получил. Экипаж не пострадал.

22 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что отмена американской блокады на иранские порты сделает невозможным заключение сделки с Тегераном.

Иран отверг перемирие США и заявил о готовности прорвать блокаду Ормузского пролива силой. В Тегеране считают, что продление перемирия позволит США нанести новый удар по Ирану.

21 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил поездку в Исламабад, где должен был возглавить американскую делегацию на новом раунде переговоров с Ираном. При этом Тегеран отказался от участия в этих переговорах, назвав их «пустой тратой времени».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Ормузский пролив война США в Иране война против Ирана США

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